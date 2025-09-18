Cristina Plevani | Io opinionista al Grande Fratello? Senza l’ufficialità rimango nel mio Avevamo l’acqua calda solo un’ora al giorno un piccolo orto e le galline

Dal 29 settembre in prima serata su Canale 5 arriva la nuova edizione del “Grande Fratello”, condotta da Simona Ventura. Ancora bocche cucite su chi affiancherà la conduttrice per commentare le puntate e gli accadimenti dentro la Casa più spiate d’Italia, ma Fanpage e Affari Italiani ha svelato alcune carte per ora tenute nascoste. Nel ruolo di opinionisti dovrebbero esserci tre volti noti ai fan del reality show Cristina Plevani, che ha vinto nel 2000, Ascanio Pacelli concorrente del Grande Fratello 4 e, infine, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione. Cristina Plevani, intercettata da Fanpage, naturalmente non si sbilancia: “Anche io sto leggendo diverse notizie sui social ma non so nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

