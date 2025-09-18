Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
MILANO – Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce all’attesissimo ritorno di Captain Tsubasa. La cantante interpreterà la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 settembre e pronta a diventare il nuovo inno per i fan di tutte le età. Nato dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2, il brano è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa Cristina D’Avena. Con il suo ritmo dance e un ritornello corale che entra subito in testa e con le sue sonorità moderne e trascinanti, la canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: cristina - avena
Le confessioni di Cristina D’Avena: “Quante proposte di matrimonio… E io sogno una notte speciale con Chris Martin”
“Hai fatto sognare tutti noi”. Cristina D’Avena piange la scomparsa di un mito
Cristina D’Avena piange la scomparsa di Enrico Valenti, “padre” del pupazzo Uan. La foto amarcord pubblicata sui social: «Hai fatto sognare tutti noi»
? 16/09/2025 Cristina D'Avena live a Lariano (RM) Festa del Fungo Porcino c/o Via Napoli, 201 Ore 21:00 Ingresso gratuito - facebook.com Vai su Facebook
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2 - Cristina D’Avena torna con un nuovo, emozionante capitolo nel mondo delle sigle televisive, prestando la sua voce alla sigla inedita di Captain Tsubasa 2. Secondo spettegolando.it