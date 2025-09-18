Cristina D' Avena canta le sigle più famose di sempre a Casoli
La voce più famosa fra bambini di oggi e di ieri arriva a Casoli. Sarà Cristina D'Avena la protagonista del concerto in programma mercoledì 8 ottobre, in piazza Brigata Maiella. La sua voce ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di italiani, trasformando i cartoni animati in sigle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cristina D’Avena piange la scomparsa di Enrico Valenti, “padre” del pupazzo Uan. La foto amarcord pubblicata sui social: «Hai fatto sognare tutti noi»
Cristina D'Avena canta sigla per il ritorno di Captain Tsubasa - Cristina D'Avena torna a prestare la sua voce per il ritorno di Captain Tsubasa: la cantante interpreta la sigla inedita 'Siamo Noi (Play to fight)', disponibile su tutte le piattaforme digitali da ve ... Lo riporta msn.com