Cristina D’Avena canta la sigla di Captain Tsubasa | su Italia 2 la nuova stagione
Cristina D’Avena torna a legare la sua voce a uno dei cartoni animati più amati di sempre: Captain Tsubasa, meglio conosciuto in Italia come “Holly e Benji”. La cantante bolognese ha inciso la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Le confessioni di Cristina D’Avena: “Quante proposte di matrimonio… E io sogno una notte speciale con Chris Martin”
“Hai fatto sognare tutti noi”. Cristina D’Avena piange la scomparsa di un mito
Cristina D’Avena piange la scomparsa di Enrico Valenti, “padre” del pupazzo Uan. La foto amarcord pubblicata sui social: «Hai fatto sognare tutti noi»
? 16/09/2025 Cristina D'Avena live a Lariano (RM) Festa del Fungo Porcino c/o Via Napoli, 201 Ore 21:00 Ingresso gratuito - facebook.com Vai su Facebook
