Cristina D’Avena annuncia la nuova sigla di Captain Tsubasa 2

La regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano dedicato a Captain Tsubasa 2. La canzone, intitolata “Siamo noi (Play to Fight)”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte. La cantante, attraverso i suoi canali social, ha invitato i fan a cantare con lei la nuova sigla, che accompagna il ritorno della serie animata in Italia. I nuovi episodi di Captain Tsubasa 2 andranno in onda da mercoledì 24 settembre su Mediaset Italia 2. “Non vedo l’ora che la cantiate a squarciagola con me”, ha scritto D’Avena, annunciando anche il pre-save del brano già disponibile online. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

