Crisi a Gaza Lewis Hamilton invita a donare | perché il suo messaggio fa discutere
Sta facendo discutere il messaggio lanciato qualche ora fa da Lewis Hamilton, campione di Formula 1 e attuale pilota della Ferrari. Il pilota ha pubblicato un appello sui social media in cui esprime preoccupazione per la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e nel messaggio, divenuto rapidamente virale, il sette volte campione del mondo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
