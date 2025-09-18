Crisi a Gaza Lewis Hamilton invita a donare | perché il suo messaggio fa discutere

Lidentita.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo discutere il messaggio lanciato qualche ora fa da Lewis Hamilton, campione di Formula 1 e attuale pilota della Ferrari. Il pilota ha pubblicato un appello sui social media in cui esprime preoccupazione per la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e nel messaggio, divenuto rapidamente virale, il sette volte campione del mondo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

crisi a gaza lewis hamilton invita a donare perch233 il suo messaggio fa discutere

© Lidentita.it - Crisi a Gaza, Lewis Hamilton invita a donare: perché il suo messaggio fa discutere

In questa notizia si parla di: crisi - gaza

Meloni, bene impegno Santa Sede su crisi Ucraina e Gaza

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

Gaza, allarme carestia della Caritas: crisi umanitaria senza precedenti

Hamilton contro la guerra a Gaza: Non possiamo restare a guardare. Facciamo qualcosa insieme; F1 | Hamilton rompe il silenzio su Gaza con un gesto sorprendente; Cosa si può e non si può dire in F1?.

crisi gaza lewis hamiltonHamilton in prima fila per Gaza: "Non possiamo restare a guardare questo genocidio senza fare nulla" - Il ferrarista torna a esporsi politicamente come ai tempi del movimento Black Lives Matter rompendo il silenzio dello sport sulla guerra che sta bruciando il Medio Oriente ... tuttosport.com scrive

crisi gaza lewis hamiltonLewis Hamilton invita a donare per il "genocidio" a Gaza da parte di Israele: "Non possiamo stare a guardare" - Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton interviene sui social sulla questione Gaza e "genocidio" da parte di Israele, invitando a donare ad alcune ong ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Gaza Lewis Hamilton