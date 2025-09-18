Crimped hair per avere l' estate tra i capelli ancora un po'
Capelli stropicciati, mossi, quasi increspati sono l'ultimo nostalgico scampolo d'estate. Ecco qualche ispirazione da star per avere in testa ancora un po' quella libertà wild tipica della calda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: crimped - hair
