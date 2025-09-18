Crimped hair per avere l' estate tra i capelli ancora un po'

Vanityfair.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capelli stropicciati, mossi, quasi increspati sono l'ultimo nostalgico scampolo d'estate. Ecco qualche ispirazione da star per avere in testa ancora un po' quella libertà wild tipica della calda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

crimped hair per avere l estate tra i capelli ancora un po

© Vanityfair.it - Crimped hair, per avere l'estate tra i capelli ancora un po'

In questa notizia si parla di: crimped - hair

Crimped hair mania: il ritorno dell’acconciatura frisé; Curly shag, la tendenza ricci ribelli per l’Estate 2025; Anora e il ritorno dei tinsel hair, le extension glitter per capelli.

Cerca Video su questo argomento: Crimped Hair Avere Estate