Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino torna da Agropoli con segnali positivi. Nel test valido per il Memorial Stano, i biancoverdi hanno battuto i cilentani 69-78, mostrando crescita e compattezza. Avvio equilibrato, con Duranti ispirato dalla media distanza e Scanzi a dettare i ritmi. Il primo quarto si è chiuso 20-25 per la squadra di coach Carone. Nel secondo periodo l’asse Quarisa–Vitale ha dato continuità e concretezza. All’intervallo lungo vantaggio irpino 35-49. Dopo la pausa Agropoli ha reagito con intensità difensiva e buone soluzioni offensive, riportandosi a contatto. Il terzo quarto si è chiuso sul 55-61. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cresce la Scandone: vittoria ad Agropoli e buone risposte