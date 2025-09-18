Cresce la Scandone | vittoria ad Agropoli e buone risposte

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino torna da Agropoli con segnali positivi. Nel test valido per il Memorial Stano, i biancoverdi hanno battuto i cilentani 69-78, mostrando crescita e compattezza. Avvio equilibrato, con Duranti ispirato dalla media distanza e Scanzi a dettare i ritmi. Il primo quarto si è chiuso 20-25 per la squadra di coach Carone. Nel secondo periodo l’asse Quarisa–Vitale ha dato continuità e concretezza. All’intervallo lungo vantaggio irpino 35-49. Dopo la pausa Agropoli ha reagito con intensità difensiva e buone soluzioni offensive, riportandosi a contatto. Il terzo quarto si è chiuso sul 55-61. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

cresce la scandone vittoria ad agropoli e buone risposte

© Anteprima24.it - Cresce la Scandone: vittoria ad Agropoli e buone risposte

In questa notizia si parla di: cresce - scandone

Scandone Avellino solida ad Agropoli: Memorial Stano nel segno dei biancoverdi; Cresce la Scandone: vittoria ad Agropoli e buone risposte.

Cerca Video su questo argomento: Cresce Scandone Vittoria Agropoli