Craxi e il Duce ad Hammamet | il racconto dei video su Mussolini che accompagnarono Bettino fino alla morte
Tanti incontri, momenti di vita, segreti, emozioni del leader socialista, morto esule ad Hammamet, Bettino Craxi, sono finiti nei rullini di Umberto Cicconi, il fotografo ufficiale dell’uomo politico che dominò la scena negli anni Ottanta. Dall’ascesa nel partito, al governo, a Mani Pulite, fino alla fase finale, quella dell’auto esilio ad Hammamet, al termine del quale Bettino Craxi trovò la morte: in una lunga intervista al “ Corriere della Sera ” a Cicconi, emergono dettagli interessanti anche su un’attrazione segreta che su Craxi esercitava Mussolini. Craxi ad Hammamet con i video di Mussolini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
