Crac Us Pistoiese Tre le misure cautelari Domiciliari a De Simone Ma è ricoverato in coma
di Alessandro Benigni PISTOIA Arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico per Maurizio De Simone, obbligo di presentarsi quotidianamente alla Polizia Giudiziaria per l’avvocato Alessandro Gammieri e interdizione all’esercizio della professione per un anno per il commercialista Antonio Gammieri. Sono queste le misure di custodia cautelare notificate – a seguito degli interrogatori preventivi eseguiti davanti al gip Luca Gaspari – ai protogonisti del crac dell’ Us Pistoiese 1921, tutti indagati per bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false, compensazione di crediti fiscali inesistenti e appropriazione indebita: il patron ’de facto’ del club, De Simone, l’ex amministratore unico Alessandro Gammieri e suo padre, il commercialista Antonio Gammieri, che operava nel ’dietro le quinte’ della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
