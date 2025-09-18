costretta a indebitarsi per evitare le botte il compagno condannato a 2 anni e mezzo per maltrattamenti

Il tribunale di Bergamo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, oltre al pagamento delle spese legali e processuali, con il riconoscimento di un risarcimento di 8mila euro alla vittima. Elisa (nome di fantasia), ha vissuto dal 2011 al 2017 anni di violenze fisiche e psicologiche: insulti, umiliazioni, percosse, fino a una condizione di totale dipendenza dal partner. I problemi sorgevano quando non assecondava le richieste di denaro dell’uomo. Richieste frequenti, che le avrebbero fatto accumulare debiti per decine di migliaia di euro firmando prestiti e documenti di vario genere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

