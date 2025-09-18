Costiera Amalfitana in fiamme evacuata una struttura turistica a Maiori

La Costiera Amalfitana torna a fare i conti con gli incendi. Un primo rogo ha interessato la frazione di Capitignano, a Tramonti. Poco dopo nuove fiamme si sono sviluppate in serata a Maiori, nella zona di San Vito-Timbone. Il fuoco, sospinto da forti raffiche di vento, ha percorso rapidamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it