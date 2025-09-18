Nell’intervallo di Manchester City- Napoli, negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la prima frazione di gioco. «Il Napoli sta resistendo col cuore e con grandissima attenzione dopo l’espulsione di Di Lorenzo Sull’espulsione «Sicuramente l’espulsione c’era. Credo che Di Lorenzo abbia letto male la traiettoria». Leggi anche: Manchester City-Napoli 0-0, fine primo tempo con una strenua difesa Sulle parate di Milinkovic Savic «Belle parate. Il City si è reso pericoloso solo sulle palle inattive ed è strano veder soffrire il Napoli su queste palle, ma se guardiamo l’altezza del City si può capire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Costacurta: «Espulsione giusta, Di Lorenzo ha letto male la traiettoria»