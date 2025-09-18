Cosmofarma Roadshow la prestigiosa fiera della farmacia arriva a Genova il 27 settembre

Farà tappa a Genova, sabato 27 settembre 2025, Cosmofarma, l'importante fiera dedicata al mondo della farmacia in Italia. L'appuntamento è dalle ore 14:30 presso l'Hotel Savoia, nel centro di Genova, con un pomeriggio intitolato "Rigenerazione in farmacia: tra innovazione tecnologica e centralità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pharmagest Italia al Cosmofarma Roadshow di Genova! Il 27 settembre Francesco Di Liscia, CEO di Pharmagest Italia sarà relatore con un intervento dedicato al ruolo centrale del Gestionale e dei Dati nella rigenerazione digitale in Farmacia. In questa bre - facebook.com Vai su Facebook

