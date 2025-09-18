Niente slogan, niente polemiche a buon mercato, niente speculazioni politiche a basso costo. Restiamo ai fatti, che negli ultimi dieci anni raccontano una verità nuda e cruda: le figure politiche di destra, in tutto il mondo, sono state più volte bersaglio di violenza e di inchieste giudiziarie assai discutibili che hanno inciso profondamente sulle loro carriere, nonché sull'esito di numerose tornate elettorali. Tutto ciò è vero, clamorosamente vero e, va detto, drammaticamente vero. Adesso mettiamo in fila nomi e date: vedrete che non c'è proprio niente su cui scherzare o fare polemiche “sinistre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Così vogliono uccidere la destra e fermare i conservatori