Così vogliono uccidere la destra e fermare i conservatori
Niente slogan, niente polemiche a buon mercato, niente speculazioni politiche a basso costo. Restiamo ai fatti, che negli ultimi dieci anni raccontano una verità nuda e cruda: le figure politiche di destra, in tutto il mondo, sono state più volte bersaglio di violenza e di inchieste giudiziarie assai discutibili che hanno inciso profondamente sulle loro carriere, nonché sull'esito di numerose tornate elettorali. Tutto ciò è vero, clamorosamente vero e, va detto, drammaticamente vero. Adesso mettiamo in fila nomi e date: vedrete che non c'è proprio niente su cui scherzare o fare polemiche “sinistre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vogliono - uccidere
“I giovani vogliono ‘uccidere’ gli anziani, ma accade solo in musica. Fuori non c’è ricambio generazionale. Il primo pensiero oggi? Mia figlia”: così Ernia
Le Iene, 7 dicembre 2015 Un poliziotto albanese dell’antidroga scappato perché trafficanti lo vogliono uccidere. - facebook.com Vai su Facebook
Gli anarchici vogliono uccidere #Cerno, #Capezzone e Gianpaolo #Angelucci. Vigliacchi. Vogliono ucciderli perché non conoscono altri mezzi per spegnere le voci libere. Odiano la libertà, perciò li spaventa il giornalismo di destra. Torna il terrorismo? Perder - X Vai su X
Attentati e processi politici, così vogliono uccidere la destra e fermare i conservatori - Niente slogan, niente polemiche a buon mercato, niente speculazioni politiche a basso costo. iltempo.it scrive