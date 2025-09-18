Così Palermo accoglie i croceristi

Così i croceristi che sbarcano e attraversano la famosa Rambla di Palermo vengono accolti da cumuli di rifiuti che non vengono raccolti da più di una settimana. Nonostante la presenza dei vari furgoni della Rap, tutti gli operatori continuano a sostenere che non spetta a loro svuotare questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

