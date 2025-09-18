La firma di un accordo di difesa reciproca tra Arabia Saudita e Pakistan introduce un elemento inedito negli equilibri regionali. La clausola chiave, che considera un’aggressione contro uno dei due Paesi come un’aggressione contro entrambi, consolida un’alleanza storica ma proietta nuovi interrogativi sugli equilibri di sicurezza in Asia meridionale. L’India ha reagito con cautela, annunciando che studierà le implicazioni dell’intesa, ma l’episodio cade in un momento di forte tensione nei rapporti tra New Delhi e Islamabad, pesando anche sullo sviluppo strategico dell’Indo-Mediterraneo. L’accordo di Riad Il 17 settembre, durante la visita ufficiale del primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, accolto dal principe ereditario e factotum del regno, Mohammed bin Salman, Arabia Saudita e Pakistan, hanno firmato un Strategic Mutual Defense Agreement. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’India osserva l’accordo militare tra Arabia Saudita e Pakistan