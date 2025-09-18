La pandemia silenziosa di disturbi di salute mentale è uno dei maggiori problemi delle società moderne e l’Europa ne è tra gli epicentri. Nascosta per problemi di rilevazione e per lo stigma sociale che ancora la circonda, la depressione e altri disturbi mentali dilagano. Molti indicatori indiretti, come il consumo di psicofarmaci (ansiolitici, sedativi, sonniferi e antidepressivi) che è aumentato significativamente tra il 2011 e il 2021 nella maggior parte dei Paesi Ue, sottolineano come le donne ne siano più colpite rispetto agli uomini. Lo attestano le statistiche: nel 2021 una ricerca sull’ansia e la depressione autovalutate nel contesto lavorativo ha rivelato che il 37% delle donne sperimenta alti livelli di ansia, rispetto al 25% degli uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così le diseguaglianze di genere minano la salute mentale delle donne: la ricerca del Parlamento Ue