Così le diseguaglianze di genere minano la salute mentale delle donne | la ricerca del Parlamento Ue

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pandemia silenziosa di disturbi di salute mentale è uno dei maggiori problemi delle società moderne e l’Europa ne è tra gli epicentri. Nascosta per problemi di rilevazione e per lo stigma sociale che ancora la circonda, la depressione e altri disturbi mentali dilagano. Molti indicatori indiretti, come il consumo di psicofarmaci (ansiolitici, sedativi, sonniferi e antidepressivi) che è aumentato significativamente tra il 2011 e il 2021 nella maggior parte dei Paesi Ue, sottolineano come le donne ne siano più colpite rispetto agli uomini. Lo attestano le statistiche: nel 2021 una ricerca sull’ansia e la depressione autovalutate nel contesto lavorativo ha rivelato che il 37% delle donne sperimenta alti livelli di ansia, rispetto al 25% degli uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cos236 le diseguaglianze di genere minano la salute mentale delle donne la ricerca del parlamento ue

© Ilfattoquotidiano.it - Così le diseguaglianze di genere minano la salute mentale delle donne: la ricerca del Parlamento Ue

In questa notizia si parla di: diseguaglianze - genere

Sacchi, danneggiata dal nubifragio la casa di Milano Marittima: "Mai visto un disastro del genere" - C'è anche Arrigo Sacchi tra chi ha subito danni gravi dal maltempo che ha colpito Milano Marittima. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Diseguaglianze Genere Minano