Così la sinistra combatte l’odio | Vi abbiamo già appeso per i piedi

Laverita.info | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Consiglio comunale a Genova, incredibile frase dell’esponente del Pd alla capogruppo di Fratelli d’Italia che commemorava l’assassinio del giovane attivista conservatore negli Usa. Il dem poi costretto a scusarsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

cos236 la sinistra combatte l8217odio vi abbiamo gi224 appeso per i piedi

© Laverita.info - Così la sinistra combatte l’odio: «Vi abbiamo già appeso per i piedi»

In questa notizia si parla di: sinistra - combatte

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Sinistra Combatte L8217odio