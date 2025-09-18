Cose nuove in Festival | incontri e dibattiti persone da conoscere e realtà da scoprire

Quest’anno l'associazione Cose Nuove compie 30 anni e per l’occasione è stato organizzata la seconda edizione di “Cose nuove in festival”. Dal 18 al 21 settembre 2025, quattro giorni di incontri e dibattiti, persone da conoscere e realtà da scoprire. Il tutto accompagnato da buon cibo, musica e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Cose Nuove in Festival Giovani Reporter, la radio ufficiale del Festival! 18. 19. 20. 21. settembre Castel Maggiore - Parco Staffette Partigiane (Via Lirone 20) Quest'anno Cose Nuove in Festival vedrà la partecipazione di Giovani Reporter come RAD

Cose nuove in Festival: incontri e dibattiti, persone da conoscere e realtà da scoprire

