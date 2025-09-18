Cos’è la Luna Nuova e perché è il momento giusto per fissare nuovi obiettivi
Ogni mese, la Luna attraversa una fase di rinnovamento: la Luna Nuova. Questo evento astrologico e astronomico non è solo un fenomeno naturale, ma rappresenta da sempre un simbolo di nuovi inizi, rinascita ed energia creativa.? La prossima Luna Nuova cade il 21 settembre 2025 alle ore 12:54 (ora italiana), nel segno della Vergine. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
