Cos’è il Jimmy Kimmel Live uno degli show più noti negli Usa sospeso dopo la morte di Charlie Kirk | Trarre profitto dall’omicidio

L’emittente statunitense Abc ha deciso di sospendere lo show Jimmy Kimmel Live. La bufera dopo l’ondata di polemiche scatenata dai commenti del conduttore sulla morte di Charlie Kirk. “Molti nel mondo Maga stanno lavorando duramente per trarre profitto dallomicidio di Charlie Kirk”. È una delle frasi che ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. A pronunciarla il comico Jimmy Kimmel, conduttore del popolare late show statunitense Jimmy Kimmel Live. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

