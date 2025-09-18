Cosa significa quel cappello Melania Trump a Windsor niente al caso

Caffeinamagazine.it | 18 set 2025

Dal 16 al 18 settembre, Donald e Melania Trump sono stati accolti a Windsor Castle per una visita di Stato, la loro seconda ufficiale nel Regno Unito dopo quella del 2019. Stavolta però il contesto è molto diverso: la regina Elisabetta non c’è più, la famiglia reale è segnata da lutti e malattie, e l’apprezzamento verso l’ex presidente americano non è più quello di un tempo. Nonostante ciò, re Carlo III ha deciso di riceverlo, consapevole del valore politico e simbolico di un simile appuntamento. Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo la rielezione del 2024, ha sempre nutrito una forte ammirazione per la monarchia britannica, e l’occasione londinese si è trasformata in un palcoscenico ideale per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

