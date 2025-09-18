Cosa significa quando il cane fa l'agguato | perché punta gli altri cani

Un cane nella posizione dell'agguato si abbassa con tutte e quattro le zampe, tenendo le posteriori pronte a scattare e mantenendo lo sguardo sull'obiettivo che è solitamente un conspecifico sconosciuto. Si tratta di un comportamento che deriva dall'istinto predatorio, ma che va comunque contestualizzato e compreso in base alla personalità del cane. È tipico, ad esempio, di cani insicuri nelle interazioni sociali o dei cuccioli che così sperimentano le loro e altrui capacità comunicative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

