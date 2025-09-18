Cosa significa Clanker, lo slur per insultare l'AI (e perché non dovremmo farlo).

Si possono insultare i robot o, più in generale le intelligenze artificiali? Può sembrare una domanda un po’ assurda, ma in realtà non lo è. Non lo è perché esiste di fatto un insulto molto noto che viene rivolto a questi esseri inanimati: clanker. Si tratta di qualcosa che apre a meditazioni profonde, che ineriscono il rapporto tra uomo e macchina, che approfondiscono l’alienazione provocata dalle novità tecnologiche, e che hanno anche un po’ a che fare con la discriminazione. Si dice che Matt Groening, creatore de I Simpson e soprattutto di Futurama, sia stato in grado di prevedere alcune cose: e sicuramente in Futurama, ambientato nel XXXI secolo, è presente una satira distopica che riguarda la discriminazione dei robot, ma che è storicamente modellata sulla discriminazione subita dagli afrodiscendenti nel XX secolo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

