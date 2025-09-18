Cosa può cambiare per l’Italia con l’eliminazione della Francia ai Mondiali di volley | c’è lo scenario per una rivincita

L’inattesa eliminazione della Francia ha sconvolto i Mondiali 2025 di volley maschile: i Campioni Olimpici di Parigi 2024 saliranno sull’aereo di ritorno con grande anticipo rispetto alle attese della vigilia, salutando Manila già al termine della fase a gironi. I Galletti avevano incominciato la loro avventura nelle Filippine con un facile successo contro la poco quotata Corea del Sud, ma poi hanno perso al tie-break contro la Finlandia e l’Argentina, non riuscendo a concretizzare le proprie rimonte. Il prematuro addio della compagine transalpina può cambiare anche gli scenari per l’Italia in questa rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

