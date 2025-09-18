Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera tra le proteste dell' opposizione

Dopo una seduta fiume, con 243 voti a favore e 109 contrari la Camera dei deputati ha approvato la terza lettura della riforma costituzionale della magistratura,???? che include la separazione delle carriere tra pm e giudici, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare e la creazione di due Csm, i cui esponenti saranno scelti con il sorteggio. Con le forze di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha votato anche Azione di Carlo Calenda. Contrari invece il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Entro la fine dell'anno, la riforma voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio dovrà essere approvata anche dal Senato con la quarta lettura - i primi due via libera sono arrivati a gennaio e a luglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera (tra le proteste dell'opposizione)

