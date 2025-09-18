Cosa nasconde davvero Melania Trump dietro quei cappelli scudo?

La first lady Melania Trump è tornata sotto i riflettori, com’era prevedibile, durante la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, e un dettaglio del suo abbigliamento ha catturato l’attenzione di tutti: un cappello a tesa larga che le celava lo sguardo. Non è la prima volta, però, che lady Trump sceglie questo accessorio in un’occasione pubblica importante. Già all’insediamento del presidente a gennaio 2025, un cappello simile aveva suscitato curiosità, impedendo persino a Trump di darle un bacio sulla guancia. E qualcuno, in quella circostanza, ha parlato di scudo protettivo. Melania Trump indossa il cappello a falda rigida blu Navy disegnato da Eric Javits – Fonte: Fanpage Ma cosa si nasconde davvero dietro questa scelta di stile? Secondo diverse interpretazioni, il cappello potrebbe rappresentare molto più di una semplice dichiarazione di moda. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa nasconde davvero Melania Trump dietro quei cappelli scudo?

In questa notizia si parla di: cosa - nasconde

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Lautaro-Thuram: cosa si nasconde dietro al fastidio reciproco. Retroscena

Il bluff di Hamas sulla tregua: cosa nasconde davvero la “svolta” a Gaza

La «missione spazio» di Chiara Brunetti: «Così vi svelo i segreti dell’Universo». La 24enne, studentessa della magistrale in Space engineering a Padova, racconta sui social cosa si nasconde dietro le missioni e i lanci che hanno cambiato la storia dell’umanit - facebook.com Vai su Facebook

Cosa si nasconde dietro la tragedia - X Vai su X

Melania Trump e la strategia del silenzio: cosa nasconde davvero la First Lady più riservata. L’eredità divide la famiglia e lei prepara Barron alla fuga dal caos; La foto Melania Trump e la suggestione House of Cards; Julia Roberts e il prato di famiglia. La voglia della fuga in Europa che fa tremare Hollywood.

Il significato del cappello di Melania Trump durante l’incontro con William e Kate - Tailleur firmato Dior e un cappello a tesa larga viola: il look di Melania Trump per la visita di Stato nel Regno Unito non è affatto casuale ... Come scrive fanpage.it

Trump e Melania atterranno con l'elicottero nella villa dell'ambasciatore Usa a Londra - Perché è un segnale sconcertante Mondiali Volley, il punto assurdo dell'Italia: "Mai vista una cosa del genere" Bianca Balti ... Riporta msn.com