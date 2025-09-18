Cosa manca nella prima legge italiana sull'intelligenza artificiale
La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale definisce un quadro normativo per l’uso dell’IA in settori strategici come sanità, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione, scuola e sport. Tuttavia la legge lascia aperti importanti vuoti normativi: non introduce un’autorità indipendente, non prevede strumenti di ricorso per decisioni automatizzate e non disciplina l’uso dell’IA per riconoscimento facciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa manca nella prima legge italiana sull'intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale, che cosa c'è dentro la nuova legge italiana - Ma un quadro generale confortante nonché il primo in EUropa, un miliardo di euro per Pmi e startup e una prima organizzazione delle competenze nel settore assegnate ad ... Lo riporta vanityfair.it
Intelligenza artificiale, ok alla legge. Sanità, giustizia, diritto d'autore: ecco cosa prevede - Il Senato ha approvato definitivamente il testo sulla IA: una normativa di ampio respiro, che ha impatti sul nostro sistema produttivo ed economico, aziende, ... Da repubblica.it