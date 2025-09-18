Cosa ha fatto Enzo Iacchetti… Parla Francesco Paolantoni è successo dopo la sfuriata a È sempre Cartabianca

Il caso esploso su Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca. Martedì il volto noto della tv ha perso le staffe in diretta mentre parlava del genocidio messo in atto da Israele ai danni del popolo palestinese. In studio, a pochi passi da lui, c’era anche Eyal Mizrahi, rappresentante del gruppo “Over the Rainbow – the Zionist Movement” e presidente dell’Associazione Amici di Israele. Sulla vicenda, ai microfoni di FanPage, è intervenuto anche l’attore comico, nonché amico del conduttore di Striscia La Notizia, Francesco Paolantoni che si è schierato. Tra le questioni sollevate c’è anche quella della necessità di un contraddittorio su certi temi divisivi: “Non ci può essere contraddittorio perché è una cosa talmente ovvia, talmente palese, talmente oggettiva che stanno facendo un’azione criminale, che come fai a dire la tua? Poi in più ci mettono delle frasi tipo “definisci bambino” e lì si impazzisce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

