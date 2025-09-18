Cosa fare in città | gli eventi del fine settimana del 20 e 21 settembre

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti ed eventi è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, spettacoli, feste patronali, sagre, street food, eventi enogastronomici, notti bianche, treni storici, mostre, concerti e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it