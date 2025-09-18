Cosa farà il governo italiano dopo la proposta dell'Ue di sanzionare Israele

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio europeo dovrà pronunciarsi sul pacchetto di sanzioni contro Israele presentato dalla Commissione Ue. L'Italia sarebbe disposta a valutare le misure contro i ministri dell'estrema destra Ben Gvir e Smotrich e contro i coloni radicali della Cisgiordania. Restano fuori però, le altre misure messe sul tavolo dei Ventisette, come i dazi o la stop al alcune parti dell'assistenza bilaterale a Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - governo

L'assalto delle toghe al governo. Cerno: vi spiego cosa c'è dietro | VIDEO

Quali Paesi europei vogliono tornare alla leva militare obbligatoria e cosa ne pensa il governo Meloni

Leva militare obbligatoria, in quali paesi potrebbe tornare: cosa pensa il governo Meloni

“Cosa ha fatto il governo italiano per cercare di scoraggiare Israele ad attaccare Gaza?”, “Gentile Signora, se mi fa parlare…”: scontro tra Berlinguer e Tajani a È ... - Un confronto acceso tra Bianca Berlinguer e Antonio Tajani è andato in onda ieri sera su Rete 4. ilfattoquotidiano.it scrive

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla - "Le minacce del ministro israeliano Givir contro le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla vanno rispedite con forza al mittente da parte dei governi europei, del governo italiano e ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Far224 Governo Italiano