Cosa fa Vucinic oggi è pronto a esordire come allenatore | sarà il nuovo CT del Montenegro

Vucinic comincerà la sua carriera da allenatore partendo dalla panchina del Montenegro: la federazione lo nominerà come successore di Prosinecki, esordirà nella prossima sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mirko Vucinic è il nuovo CT del Montenegro: venerdì l'annuncio - L'ex attaccante inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina del Montenegro, l'annuncio è atteso nella giornata di venerdì. Riporta sport.sky.it