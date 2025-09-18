Cosa dicono le linee guida ministeriale sull’IA a scuola | le cose da sapere

Rendere le tecnologie di intelligenza artificiale uno “ strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo italiano, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza ”. Così le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione e del merito che si prefiggono l’obiettivo di regolare l’ingresso dell’IA nelle istituzioni scolastiche italiane. L’intelligenza artificiale è diventata nell’ultimo anno un argomento centrale in diversi ambiti e, anche in riferimento ad alcune delle applicazioni più semplici (come quelle dei sistemi di IA generativa), soprattutto in materia di apprendimento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

