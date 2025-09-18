All’ora di gioco del derby, il Manchester il City è in vantaggio per 2-0. La partita ha già preso una direzione chiara ma finalmente si vede la prima azione offensiva credibile dello United. Dopo un paio di cambi di gioco e un possesso palla a basso ritmo, la squadra di Amorim trova Dorgu largo a sinistra e il danese può crossare con il destro in area. Dall’altra parte della parabola c’è Mbuemo, uno dei grandi acquisti estivi. La palla gli arriva abbastanza lenta da potersi coordinare bene, e Mbuemo calcia pulito di collo sinistro, a incrociare. Sembra un gol fatto e invece a frapporsi tra lui e una possibile rimonta c'è l'enorme figura in divisa gialla fosforescente di Donnarumma, che in una frazione di secondo si butta a terra deviando la palla fuori dai pali. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Cosa ci dice su Guardiola la scelta di Donnarumma