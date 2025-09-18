Cosa aveva detto Trump di Jimmy Kimmel e perché auspicava la chiusura del suo show

La clamorosa sospensione del noto programma Tv americano sembra solo l'ultimo atto della demonizzazione che Donald Trump ha fatto di Kimmel e volti televisivi a lui ostili. Alcune settimane il presidente degli Stati Uniti lo aveva detto senza mezzi termini: "Lui sarà il prossimo a chiudere e poco dopo se ne andrà anche Fallon". 🔗 Leggi su Fanpage.it

