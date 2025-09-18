Corteo ProPal a Milano manifestanti denunciano di essere stati manganellati | depositata interrogazione parlamentare

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle tensioni durante il corteo in solidarietà al popolo palestinese, nella serata del 16 settembre a Milano, diversi manifestanti hanno riferito di essere stati manganellati dalle forze dell'ordine, intervenute per bloccare l'avanzata della marcia verso piazzale Loreto. Presentata, dopo la video-testimonianza di Fanpage.it, un'interrogazione parlamentare a firma della deputata M5S Stefania Ascari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corteo - propal

