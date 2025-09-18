Corteo per Gaza per le strade del centro | deviazioni sui bus
In occasione dello sciopero generale Cgil, e la conseguente manifestazione che coinvolgerà il centro di Firenze, a partire dalle 17:15 fino al termine saranno attivate deviazioni temporanee su numerose linee del servizio urbano del trasporto pubblico locale. Il corteo “Per Gaza”, promosso dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco
19 settembre: mobilitazione nazionale per Gaza La CGIL scende in piazza per fermare il massacro e chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. In Emilia-Romagna: Bologna – ore 17.00 Piazza Roosevelt, corteo ore 17.30 Ferrara – ore 15.0 - facebook.com Vai su Facebook
Il presidio per Gaza diventa un corteo e attraversa la città: "In corso un genocidio, la storia ci guarda" (VIDEO) https://ift.tt/f8tqkvZ https://ift.tt/KzFG5io - X Vai su X
Corteo per Gaza per le strade del centro: deviazioni sui bus; Duemila attivisti Pro Pal in corteo: traffico in tilt in centro a Bologna; Manifestazioni e cortei Pro Pal a Roma, è alta tensione: alle 18 presidio il sit-in per la Flotilla.
In marcia in oltre duemila lungo le strade del centro contro l’invasione di Gaza - Alta l'adesione al corteo in solidarietà al popolo palestinese. Scrive brescia.corriere.it
Corteo ‘Per Gaza’, modifiche ai servizi di tramvia e autobus a Firenze - 15 corteo da piazza Dalmazia fino a piazza dell’Isolotto. Segnala 055firenze.it