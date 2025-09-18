Corso biennale di specializzazione in diritto della persona delle relazioni familiari e dei minorenni Messaggio di Fontana

ROMA – Venerdì 19 settembre, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del corso biennale di specializzazione in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. Nell’occasione è previsto un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento,  come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

