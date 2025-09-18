Corsi di musica a Santa Sofia | nel mese di ottobre riprendono le attività dell' associazione Roveroni

Venerdì è in programma un Open Day presso la sede della scuola di musica dell'Associazione “Roveroni” a Santa Sofia, in via Giovanni XXIII n.54: dalle 16 alle 19, infatti, si potranno visitare i locali della scuola e incontrare i docenti, a disposizione per fornire ogni informazione sui corsi per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: corsi - musica

La città vive al ritmo della musica. Lucio Corsi sul palco del Frontone per il finale dell’Umbria che spacca

L'Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi. La città stregata dalla musica

Lezioni di musica e cinema. Al via Summer School: "Corsi formativi alternativi"

AVVISO SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO 2025/2026 Si informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Civica di Musica “Gallura” per l’Anno Scolastico 2025-2026. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito internet del Comune di - facebook.com Vai su Facebook

Corsi di musica a Santa Sofia: nel mese di ottobre riprendono le attività dell'associazione Roveroni; Scuola di Musica di Fiesole. Il progetto IMPACT International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings; Tutto esaurito per il concerto immerso nel verde di Manu Chau al parco Fluviale di Santa Sofia.

Corsi di musica alla ‘Roveroni’ Lunedì via a Santa Sofia e Galeata - Inizieranno lunedì i corsi della scuola di musica di Santa Sofia e Galeata proposti dall’associazione musicale Roveroni Aps costituita dai due Comuni e dalle due bande. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Il festival 'Ecomotiva' fa tappa a Santa Sofia per una due giorni di turismo lento, natura e musica dal vivo - Ecomotiva, il 'Festival in cammino', dopo Bagno di Romagna arriva a Santa Sofia per un weekend dedicato al turismo lento, alla scoperta del territorio e alla convivialità. Secondo forlitoday.it