Corruzione per gli appalti | il sindaco Guida torna libero domiciliari all' imprenditore Rea

Arriva la prima svolta nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti affidate a ditte del cerchio magico dell’ex consigliere regionale Nicola Ferraro.Torna libero il sindaco GuidaLa dodicesima sezione del tribunale del Riesame di Napoli ha annullato il provvedimento spiccato dal gip Nicola Marrone nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: corruzione - appalti

Corruzione per gli appalti: il sindaco Guida torna libero, domiciliari all'imprenditore Rea; “Corruzione negli appalti per i rifiuti”: arrestato il coordinatore di Forza Italia a Caserta; Caserta, ai domiciliari il sindaco di Arienzo e coordinatore di FI Giuseppe Guida.

Inchiesta appalti, annullato l’arresto per il sindaco Guida. Il pm ricorrerà in Cassazione - CASERTA/NAPOLI – Prime decisioni del Tribunale del Riesame sui ricorsi presentati dagli avvocati delle 17 persone arrestate lo scorso 9 settembre ... Secondo casertakeste.it

APPALTI, POLITICA & MILIONI. Annullato l’arresto per il sindaco Peppe Guida, il pm farà ricorso in Cassazione. Ecco l’esito per l’imprenditore Giuseppe Rea, Agizza e altri - E' probabile, a questo punto, non essendosi mai dimesso Peppe Guida, che il Riesame non abbia ravvisato gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Da casertace.net