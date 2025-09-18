Per la nostra salute, è meglio correre o andare in bici? Questo è il dilemma. O meglio, il confronto costante che mette sotto la lente due discipline con molte analogie, ma anche differenze sostanziali. Entrambe promettono benefici significativi, a 360 gradi, sul piano fisico e mentale. Correre e pedalare sono infatti attività facilmente accessibili, praticabili sia indoor che outdoor, e hanno un impatto positivo sul benessere psicologico grazie al rilascio di endorfine, serotonina e dopamina. Inoltre, se un tempo la corsa era percepita come sport solitario, mentre la bici come attività sociale, oggi, con la nascita di numerosi running club e gruppi di allenamento, questa distinzione si è attenuata, anche grazie a piattaforme come Strava, che uniscono entrambe le community permettendo di condividere progressi e mantenere relazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Correre o andare in bici? L'eterno dilemma spiegato, e la guida completa per una scelta consapevole