Un occhio allo sviluppo a medio e lungo termine, ma anche l’attenzione focalizzata sul "qui e ora" del mondo nerazzurro. L’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado, in chiusura del Media day organizzato dal club, ha stilato il primissimo bilancio della stagione: "Abbiamo conservato lo zoccolo duro del gruppo che qualche mese ci ha trascinato in Serie A, potenziandolo con elementi dallo spessore e dall’esperienza internazionali. Attorno a queste figure abbiamo innestato anche profili futuribili, che cresceranno e miglioreranno grazie alla guida dei giocatori più esperti. Quindi sul mercato abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e la riprova del campo, dopo le prime tre partite di campionato, ci conforta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corrado fra campo, abbonamenti e cantieri: "Nuovo centro sportivo entro il 2027"