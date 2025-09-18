Corrado fra campo abbonamenti e cantieri | Nuovo centro sportivo entro il 2027

Un occhio allo sviluppo a medio e lungo termine, ma anche l’attenzione focalizzata sul "qui e ora" del mondo nerazzurro. L’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado, in chiusura del Media day organizzato dal club, ha stilato il primissimo bilancio della stagione: "Abbiamo conservato lo zoccolo duro del gruppo che qualche mese ci ha trascinato in Serie A, potenziandolo con elementi dallo spessore e dall’esperienza internazionali. Attorno a queste figure abbiamo innestato anche profili futuribili, che cresceranno e miglioreranno grazie alla guida dei giocatori più esperti. Quindi sul mercato abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e la riprova del campo, dopo le prime tre partite di campionato, ci conforta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

