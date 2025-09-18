Cornish Rex | il gatto elegante e affettuoso
Il Cornish Rex è una razza felina unica, conosciuta per il suo aspetto elegante e il carattere affettuoso. Con il suo mantello riccio e setoso, è un compagno ideale per chi cerca un gatto vivace, curioso e socievole.OrigineIl Cornish Rex ha origini britanniche: nacque negli anni ’50 in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cornish - gatto
3 razze di gatto che non perdono pelo Sphynx – il famoso “gatto nudo”: niente pelo, ma tanto affetto Devon Rex – ricciolino e dal mantello sottilissimo, perde pochissimo pelo Cornish Rex – elegante, con pelo corto e ondulato, quasi inesistente in ca - facebook.com Vai su Facebook
Razze di gatti particolari: i 10 esemplari più eccezionali al mondo; In passerella sfilano trecento gatti E a Mastercat ci sono pure i furetti; I 9 gatti più intelligenti del mondo.