MILANO – “Il Fattore Umano” per questo secondo appuntamento della stagione ci porta in Corea del Sud. Il documentario “The korean game” in onda venerdì 19 settembre alle 23.15 su Rai3 indaga le conseguenze dell’impetuosa crescita economica e sociale che ha portato la Corea del Sud a diventare la società più stressata dell’Asia orientale. Quello che altri Stati hanno realizzato nel corso di secoli, i coreani lo hanno raggiunto in settant’anni diventando la quarta potenza economica asiatica e la decima al mondo per pil. Un rapidissimo sviluppo socioeconomico che nasconde molti lati oscuri. Uno dei fattori principali del successo coreano è il suo sistema scolastico e la dedizione di tutta la nazione all’istruzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Corea del Sud: a “Il fattore umano” un documentario con la voce narrante di Lee Jung-Jae, star di Squid Game