Coppia di invalidi sfrattata dall' ex casello ferroviario l' Ater tende la mano | Disponibili case popolari
Un ex casello ferroviario diventato casa, ma che casa non è. A Orte è qui che vivono, da dieci anni e in condizioni precarie, I.B.B. e sua moglie M.M., entrambi invalidi. Lui, 51enne con un passato da venditore ambulante, al 100% e sottoposto a chemioterapia, lei con un'invalidità al 75%.Una vita.
Coppia di invalidi sfrattata dall'ex casello ferroviario, l'Ater tende la mano: Disponibili case popolari; Coppia sfrattata, interviene l’Ater; Orte, Ater fornisce alloggio a coppia sotto sfratto da un ex casello ferroviario..