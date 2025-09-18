Coppa Italia primi verdetti L’Osimana passa il turno
Mercoledì di Coppa Italia per le formazioni di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza (gare di ritorno degli ottavi di finale) approdano ai quarti l’ Osimana, K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro nei match disputati nel pomeriggio. Niente da fare invece per il Fabriano Cerreto che viene eliminato nel tardo pomeriggio dopo i calci di rigore dal Matelica (7-5) dopo che i tempi regolamentari avevano visto prevalere il Matelica (2-1, stesso risultato dell’andata, ma a parti invertite). I senzatesta, invece, la spuntano contro la Jesina vincendo fuori casa con una rete di Mafei. In Coppa Italia di Promozione si sono giocate le partite di ritorno dei sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Coppa Italia 2025. Il gran finale di Vallelunga live su FedermotoTV. Leggi qui per scoprire di più - facebook.com Vai su Facebook
Rafa Leao va verso il forfait per la partita con il Bologna di domenica. Leao si allena sempre a parte: il polpaccio non è ancora ok. Rafa è fuori dalla partita contro il Bari di Coppa Italia del 17 agosto. - X Vai su X
Coppa Italia, primi verdetti. L’Osimana passa il turno; Da Cassano i primi verdetti, la Coppa Italia di Zona 6 al penultimo atto; Coppa Italia Promozione: tempo di primi verdetti! Solo Pedona e Busca partono “tranquille”.
Promozione, Ponte e Lampo Meridien in campo per la Coppa Italia - Ponte Buggianese, Lampo Meridien ospite della Cuoiopelli In Coppa Italia è l’ora dei primi verdetti. Secondo pistoiasport.com
COPPA ITALIA ECCELLENZA LOMBARDIA: tutti i risultati! - Primi verdetti della stagione in Eccellenza e subito qualche sorpresa. Secondo sportlegnano.it