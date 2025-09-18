Coppa Italia primi verdetti L’Osimana passa il turno

Mercoledì di Coppa Italia per le formazioni di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza (gare di ritorno degli ottavi di finale) approdano ai quarti l’ Osimana, K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro nei match disputati nel pomeriggio. Niente da fare invece per il Fabriano Cerreto che viene eliminato nel tardo pomeriggio dopo i calci di rigore dal Matelica (7-5) dopo che i tempi regolamentari avevano visto prevalere il Matelica (2-1, stesso risultato dell’andata, ma a parti invertite). I senzatesta, invece, la spuntano contro la Jesina vincendo fuori casa con una rete di Mafei. In Coppa Italia di Promozione si sono giocate le partite di ritorno dei sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

