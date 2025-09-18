Coppa Italia | Lucchese - SGiuliano La Pantera ruggisce due volte

Lucchese 2 San Giuliano 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (44’ st Xeka), Pupeschi, Rotondo, Mauro (23’ st Onu); C. Russo, Palma, Picchi (23’ st Sansaro); Maggiari (26’ st Bartolotta), Galotti, Riad (26’ st Caggianese). (A disp.: Rossi, Santeramo, Bossini, Palo). All.: Pirozzi. SAN GIULIANO (4-4-2): Giacobbe; Borgia, Bindi, Pasquini, Bozzi; Amico, Anzilotti (12’ st Nacci, 25’ st Papini), Doveri (12’ st Bacci), Paci (35’ st Angelotti); Di Paola, Gargani. (A disp.: Ria, Ferretti, Campani, Cornacchia, Matteini). All.: Cordoni. Arbitro: Calise di Piombino. Reti: 10’ pt C. Russo, 25’ pt Riad, 37’ st (aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa italia lucchese sgiuliano la pantera ruggisce due volte

