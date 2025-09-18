Coppa Davis Bologna porta fortuna Show ed emozioni sul Crescentone
Si è presentata con il consueto splendore, raggiante e colorata. Bologna, c’era lei ieri a fare da madrina al sorteggio della Final Eight della Coppa Davis, che farà tappa in città dal 18 al 23 novembre in Fiera, là dove gli azzurri di Volandri cominceranno il rettilineo finale per calare il tris, a partire dal quarto contro l’Austria il 19, dopo i due successi di fila a Malaga nel 2023 e nel 2024. Festeggiare in casa avrebbe un sapore più speciale. Tutti gli occhi del mondo puntati su Piazza Maggiore, tutti quelli a casa, da Berlino a Buenos Aires, più quelli di centinaia di presenti, ad attorniare l’Insalatiera, in bella mostra, immortalata con video e selfie dagli appassionati, ma anche da turisti e curiosi, di passaggio per le vie del centro, stretti assieme tra le braccia di Palazzo d’Accursio, quello del Re Enzo, il Nettuno e della Basilica di San Petronio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
