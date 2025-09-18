Coppa Davis 2025 Italia-Austria ai quarti di finale
L’Italia bicampione in carica sfiderà l’Austria nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Piazza Maggiore a Bologna, sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Davis: Italia-Austria, Francia-Belgio, Repubblica Ceca-Spagna e Germania-Argentina. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: coppa - davis
Puppo dubbioso: “Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis. Berrettini ha sbagliato delle scelte”
Sinner-Djokovic e quel punto in Coppa Davis che ha cambiato la storia
Sinner e Cobolli, parla l’eroe della Coppa Davis 1976: “Djokovic è all’ultima chance, avrà fame di vittoria. Flavio fra un anno sarà fra i migliori”
Coppa Davis, un altro 'Caso Nazionale'?: perchè Sinner dovrebbe giocare a Bologna (e perchè no) - X Vai su X
MADRID. – L’Italia inizierà il proprio cammino nella Final 8 di Coppa Davis affrontando l’Austria nei quarti di finale… Continua a leggere lavoceditalia.com - facebook.com Vai su Facebook
Final 8 Coppa Davis, Italia-Austria ai quarti: il tabellone completo; Coppa Davis, il sorteggio delle Finals: ecco chi trova l'Italia; Coppa Davis, sorteggio Final 8 di Bologna: l'Italia pesca l'Austria ai quarti.
Coppa Davis 2025, il sorteggio sorride all'Italia nelle Finals: ci sarà Sinner? - 9 giocatori che meriterebbero di essere convocati, Berrettini in Asia ottima notizia" ... Riporta tg.la7.it
Italia - Austria in Coppa Davis 2025: programma, orario e dove vedere le partite dei quarti · Tennis - L'Italia fa il proprio debutto alle Finals di Coppa Davis 2025 il 19 novembre a Bologna contro l'Austria: scopri il programma del match. Scrive olympics.com