Coppa Davis 2025 Italia-Austria ai quarti di finale

L'Italia bicampione in carica sfiderà l'Austria nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Piazza Maggiore a Bologna, sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Davis: Italia-Austria, Francia-Belgio, Repubblica Ceca-Spagna e Germania-Argentina. (Fonte Adnkronos)